متحدث الأمم المتحدة من متلازمة دوان: تتدربت على السباحة وعمرى 6 سنوات

أعرب السباح المصري محمد الحسيني أول متحدث رسمي لمنظمة الأمم المتحدة من متلازمة داون عن سعادته بمبادرة "معًا نستطيع"، والتي تتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.



وأكد "الحسيني"، في تصريحات له، أنه لولا مدربه خالد شلبي ماكان وصل لتلك البطولات، موضحًا أنه يتدرب على السباحة منذ أن كان عمره 6 سنوات، لافتًا إلى أنه ينوي زيادة ساعات التدريب لتصل إلى 9 ساعات، لافتًا إلى أنَّه شارك في بطولة العالم بإيطاليا وحصل على 3 ميداليات، متابعًا أنه سبح لمسافة 36 كيلومترًا في 11 ساعة بمنطقة سهل حشيش ضمن تدريباته.



ووجه سباح المانش، الشكر إلى والده الحسيني الكارم لدعم ومساندته طوال مشواره الرياضي.