وكيل "قيم النواب" يشارك فى ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو بالدقهلية

شارك الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب مع قيادات وكوارد الحزب وجماهير محافظة الدقهلية احتفالات الحزب بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.



كما تم افتتاح مقر جديد للحزب بمركز ومدينة نبروه بالدقهلية، وذلك بحضور النائب إيهاب السلاب عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور أحمد عبية أمين محافظة الدقهلية، وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية للشعب المصرى العظيم الذى يواصل احتفالاته بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر على مستوى الجمهورية بذكرى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013، مؤكدا أن المصريين لايمكن أن ينسوا أبدا هذا اليوم التاريخى لأنهم هم الذين صنعوه فهذه الثورة من صناعة هذا الشعب العظيم الذى أعلن رفضه وبشكل قاطع لحكم دولة المرشد واستجابت القوات المسلحة المصرية الباسلة لمطلبه وحمت ثورته.



وقال "حسب الله" إن الشعب المصرى بعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله أكد فيها أن مصر بلد التعايش السلمى بين جميع الأديان ولايمكن أن يسمح شعبها أبدا بحكم الفاشية الدينية التى لاتعرف سوى لغة الإرهاب والقتل وسفك دماء الأبرياء ولذلك خرج بالملايين مرددا بأعلى صوته فى كل ميدان وشارع وأمام المنازل على مستوى الجمهورية (يسقط يسقط يسقط حكم المرشد).



كما وجه حسب الله التحية لقيادات وأعضاء وكوادر وشباب الحزب بمحافظة الدقهلية بقيادة الدكتور أحمد عبية الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة الدقهلية على دورهم الإيجابى والتفاعل مع الجماهير وتنظيم العديد من القوافل الصحية والمبادرات الاجتماعية لخدمة أهالى وجماهير الدقهلية.