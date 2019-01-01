زيوت طبيعية تحميك من الأمراض

إن الرجوع للطبيعة والاستعانة بها هي أهم الأساسيات التي تساعد كل فتاة على الحفاظ على صحتها، فقد أثبتت الزيوت فاعليتها في صنع الجمال وحل مشاكل الجسم والشعر والبشرة بشكل رائع.. لذا نقدم لكم بعض الزيوت الطبيعية التي تحافظ على الصحة وفق ما نشر موقع "Brightside".



"زيت السمسم لبياض الأسنان":

أثبت زيت السمسم فاعليته فى تبيض الأسنان وذلك عن طريق المواظبة بغسل الأسنان به يوميا.



"زيت الكركديه لنمو الشعر":

لا يحتاج الشعر أكثر من زيت الكركديه لكي ينمو بشكل أفضل ويصبح أكثر كثافة فهو يحتوى على فيتامين c والأحماض الأمينة.



"زيت بذر الكتان":

من أهم الزيوت التى تعمل على تسهيل عملية التنظيم الغذائى وعملية الهضم وينصح الخبراء بإضافته للطعام كل يوم نظرا لفوائده العظيمة على صحة الجسم.



"زيت شجرة الشاي":

من الزيوت التي تساعد على التئام الجروح، وهو يعمل كمضاد للبكتريا، ويساعد فى التخلص من حب الشباب، ويعمل على محاربة الفيروسات.



"زيت اللوز":

يجب استخدامه بشكل يومى حيث أنه يعمل على تخلص الجسم من الجلد الميت ويعمل على تجديد الخلايا.



"زيت الزيتون":

يحتوى على الأحماض الدهنية الأحادية التى تقلل الكولسترول، كما أنه يحسن حالة الجلد والشعر والأظافر.