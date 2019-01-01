مبعوث سويدى يزور كوريا الشمالية لمناقشة محتملة حول أسترالى مفقود بالبلاد

وصل المبعوث الخاص للحكومة السويدية إلى كوريا الشمالية في زيارة من المحتمل أن تهدف إلى مناقشة مكان وجود طالب أسترالي في عداد المفقودين.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن "كنت رولف ماجنوس هارستدت المبعوث الخاص للحكومة السويدية والوفد المرافق له وصلوا إلى بيونج يانج أمس الاثنين."



لم يتطرق التقرير إلى ذكر التفاصيل، بيد أنه من المفترض أن تكون الزيارة مرتبطة بـ "أليك سيغلي" الطالب الأسترالي الذي فُقد التواصل معه في الفترة الأخيرة.



ذكرت "صوت أمريكا" الوكالة الإعلامية الحكومية الأسبوع الماضي أن السلطات الكورية الشمالية اعتقلت سيغلي في وقت ما بين 24 و25 يونيو الماضي قبل أن تسعى الحكومة الأسترالية للحصول على مساعدة دبلوماسية من السويد التي لديها سفارة في بيونج يانج.



هذا وورد أن الأسترالي البالغ من العمر 29 عامًا يدرس للحصول على درجة الماجستير في الأدب الكوري من جامعة كيم إيل سونج في بيونج يانج.