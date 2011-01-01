صدور النسخة العربية لكتاب "العبقرى الذى أطلق شركة آبل إلى القمة"

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لكتاب "تيم كوك.. العبقري الذي أطلق شركة آبل إلى القمة" من تأليف ليندر كاهني.



يتناول الكتاب الدور الذي قام به "تيم كوك" لتصعيد شركة آبل أسواق المنتجات الألكترونية٬ فعندما تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة آبل عام 2011، واجه تحديا كبيرا تمثل في أنه سيخلف ستيف جوبز مؤسس إحدى أكبر الشركات وأكثرها ابتكارا، بعد رحيل جوبز، وضع الخبراء أيديهم على قلوبهم وجلا.



فقد تزامن تولي تيم كوك زمام الأمور مع مرحلة خطيرة تجلت بتزايد التنافس مع أندرويد، وضبابية خيمت على مستقبل المنتجات. لكن الخبراء كانوا على خطأ، فبعد ثماني سنوات من قيادة كوك، انتقلت أبل من نجاح كبير إلى نجاح أكبر.



هذه هو تيم كوك الذي سنتعرف عليه في هذا الكتاب، هو الذي نقل أبل الى مستوى أكبر من النجاح.