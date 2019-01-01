تحالف دعم الشرعية: هجوم إرهابى يستهدف مطار أبها الدولى

أكدت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية يستهدف مطار أبها الدولي.



وذكرت قناة التلفزيون السعودي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العقيد المالكي، أوضح أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

