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عالم

ترامب: انتهاك إيران لحد الاتفاق النووى "لعب بالنار"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران "تلعب بالنار"، وذلك بعد أن انتهكت طهران رسميا حد تخصيب اليورانيوم المحدد بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى.

وسؤل ترامب أثناء مراسم التوقيع على مشروع قانون في البيت الأبيض ما إذا كان لديه رسالة لإيران ورد قائلا: "إنهم يعلمون ما يفعلون.. إنهم يعلمون ما يلعبون به، وهم يلعبون بالنار. لذلك لا توجد رسالة لإيران على الإطلاق".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت تجاوز إيران في وقت سابق، أول انتهاك للاتفاق النووي المهدد بالانهيار.

وأعلنت إيران نواياها الشهر الماضي بإمكانية انسحابها من الاتفاق بحلول أول يوليو ما لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والمال لديها.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا يسمح لإيران بامتلاك مخزون أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وأعلنت إيران في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي،وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما إذا لم تضمن الأطراف الأخرى المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.

ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات آلية فورا وفقا لما حدده مجلس الأمن الدولي.

وأضاف نتنياهو في بيان أصدره مستشاره الإعلامي: "تمسكوا بالتزامكم. لقد التزمتم بالعمل في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق.. ومن ثم أقول لكم.. افعلوها".
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