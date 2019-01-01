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اقتصاد

اليوم.. انطلاق مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق أفريقيا"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:27 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
اسامة الشندويلي
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تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ينطلق مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" صباح اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه وزارة قطاع الأعمال العام للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتأمين التابعتين لها.

ويستعرض وزير قطاع الأعمال العام في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، خدمات جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه في أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا، والتي سيتم توفيرها من خلال الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.

ويشهد المؤتمر إطلاق تطبيق إلكتروني باسم "جسور" لخدمات التجارة الخارجية، والذي يتضمن تسجيل بيانات العملاء وكافة البيانات الخاصة بالشحنات من تفاصيل الحمولة والشحن والنولون والوجهة المقررة ووسائل الاتصال المختلفة، ويتحدث في هذا الشأن كلا من طارق نبيل من شركة EME (شريك مايكروسوفت)، والسيد محمد أصلان من شركة مارترانس.

وحول خدمات توفير المعلومات وتطوير الأعمال، يتحدث كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك).

وفي جلسة أخرى تحت عنوان "الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين في التجارة الخارجية"، يديرها المهندس هاني توفيق خبير التمويل والاستثمار يشارك فيها باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، وتامر راغب من بنك التجاري وفا، وأسامة النجار من بنك القاهرة، ووجدي الدبور من البنك التجاري الدولي، ورامي شعراوي من البنك المركزي المصري، والدكتورة كرستيان ابو لحاف من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وفي ختام المؤتمر، تعقد جلسة حول تساؤلات الحاضرين عن مجموعة الخدمات المقدمة يديرها السيد نبيل دويدار العضو المنتدب للنقل البحري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، ويشارك فيها وزير قطاع الأعمال العام، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء عبد المطلب متولي العضو المنتدب للنقل البري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، وحمودة طلب رئيس شركة مارترانس، وباسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين، والمهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ( إكسبولينك).

يعقد المؤتمر بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.
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