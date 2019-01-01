مدير منتخب مصر: "حجازى" لم يتعاف من إصابته ويتحامل على نفسه

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن أحمد حجازي مدافع الفراعنة لم يتعاف من إصابته بكسر في الأنف بشكل كامل.



وقال "لهيطة" في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "حجازي يتحامل على نفسه ويرفض ارتداء قناع الوجه فهو لاعب متحمس ومتحمل للمسؤولية".



وتابع أن الجهاز الطبي طالب "حجازي" بالحرص في التدخلات والالتحامات خلال لقاء أوغندا أمس.



جدير بالذكر أن المنتخب المصري سجل فوزا على المنتخب الأوغندي من خلال ثنائية نظيفة بأقدام محمد صلاح وأحمد المحمدي، وصعد الفراعنة إلى دور الـ 16 معتليًا صدارة مجموعته بـ9 نقاط.