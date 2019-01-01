بن سرياح: مستوى مصر والسنغال يجعلنا نطمع فى الفوز بأمم إفريقيا

تحدث الصحفي الجزائري مصطفى بن سرياح عن مستوى منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على تنزانيا.



وقال بن سرياح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سعداء بالانتصار على تنزانيا ولكنه ليس المنافس القوي الذي يستطيع الوقوف أمام قوة منتخب بلادي".



واستكمل مصطفى تصريحاته: "فزنا أداء ونتيجة في مباراة تنزانيا، التغييرات التي قام بها جمال بن ماضي كانت منتظرة وغير متوقعة لأننا ضمنا التأهل من الجولة الماضية".



وأضاف: "كان يجب أن يدخل لاعبي المنتخب غير الأساسيين في أجواء البطولة تحسبًا لأي إصابة، قرار موفق من المدير الفني الذي يعتبر أن قائمة الـ 23 لاعب بالكامل أساسيين وليسوا احتياطيين".



وأردف مصطفى تصريحاته: "نتمنى أن يعود جمال بن ماضي في المباريات المقبلة بالتشكيل الأساسي وتكون التغييرات وفقا للإصابات او الظروف الطارئة فقط لاغير، مباراة تنزانيا كانت فرصة للوافدين الجديد لإثبات وتقديم أنفسهم للجماهير الجزائرية".



وأختتم الصحفي الجزائري، قائلًا: "لم نتوقع هذا المستوى من المنتخب الوطني، كنا متفائلين بأداء المنتخب ولكن ليس بهذا الشكل، طموحنا ازداد شيئا فشيئا، مستوى المنتخبات المنافسة أيضًا مثل مصر والسنغال جعلنا نطمح في الفوز باللقب".