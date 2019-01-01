تعرفى على علامات الجمال العالمية

لكل فتاة علامة جمال خاصة بها تميزها عن غيرها من الفتيات، بخلاف شخصيتها المستقلة.



ووفقا لما نشره موقع "fashtion" فإن هناك علامات جمال عالمية إذا وجت عند أى فتاة فهى تتميز بالجمال، وهى:



_العيون الواسعة.

_الغمازات.

_النمش الخفيف.

_الشامة.

_الرموش الطويلة.

_الابتسامة الجذابة.

_الأذن الصغيرة.

_الشعر الطويل.

_الشفاه المحددة.

_الحواجب المرسومة.

_الشعر بين الحاجبين.

_الطول المتوسط.

_الأصابع الطويلة.

_عظام الرقبة البارزة.

_الأنف المرتفع.

_السيقان الممشوقة.

_الرقبة الطويلة.

_القدم الاخمصية.



وكل هذه علامات تتميز بها الفتاة الجميلة إن كانت تتمتع بواحدة فقط منهم، وتعرف المصريات بأنها تمتلك أغلب هذه العلامات؛ لذا يشتهروا بالجمال العربى الذى له سحر خاص على مستوى العالم.