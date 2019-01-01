براتب 2400 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 95 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 95 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالهرم، براتب يصل ل2400 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة بين 21 سنة إلى 35 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 محاسب فرع، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك للعمل 9 ساعات، براتب يبلغ 2300 جنيه.



وتحتاج الشركة، 20 بائع فروع، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق المتوسط، أو المتوسط، وذلك براتب 2100 جنيه، بالإضافة إلى عمولة، وذلك للعمل 10 ساعات.



كما تطلب الشركة، 25 مراقب كاميرات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، أو المتوسط، وذلك للعمل 9 ساعات، وذلك براتب 2400 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 30 فرد أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2300 جنيه.



وحددت الشركة، أماكن العمل في الجيزة، الهرم، مدينة نصر، الحي العاشر، شبرا مصر، شبرا الخيمة، وسوهاج.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01151113383، والتواصل مع المدير المسئول أحمد مصطفى، أو التوجه لمقر الشركة في 2 أبراج سفنكس، من شارع السوق، مشعل الهرم.