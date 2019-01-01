وفاة الفتاة المصابة في حادث محور 26 يوليو

توفت منذ قليل، الفتاة المصابة، في حادث انقلاب سيارتها، بمحور 26 يوليو، بعد مرور ساعات، من دخولها المستشفى العام، متأثرة بإصابتها البالغة، إثر الحادث.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مروري في اتجاه أكتوبر، وإصابة فتاة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة تقودها فتاة، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلها للمستشفى العام، في حالة خطرة، وتوفيت نتيجة إصابتها البالغة.

