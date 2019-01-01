هيئة الرؤساء بالبرلمان الجزائري تدعو رئيسها للاستقالة الفورية

دعا أعضاء ھیئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، الیوم الإثنین، رئیس البرلمان معاذ بوشارب، إلى تقدیم استقالته الفوریة من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانیة المقررة غدًا الثلاثاء.



وأوضحت الھیئة في بیان صدر عقب اجتماعھا بمقر المجلس، أنه یتعین على بوشارب التعقل وتقدیم استقالته الفوریة من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانیة حتى لا یبقى رھینة أزمة.



وقالت إن "المجلس یعیش على وقع انسداد تام وتعطیل نھائي لعمله وجمیع ھیاكله وعلیه، فإن بوشارب مطالب بالاستقالة استجابة للمطالب الشعبیة في تحقیق الانتقال الدیمقراطي".



وكان مجموعة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، منعوا انعقاد جلسة علنیة في وقت سابق الیوم كانت مخصصة للتصویت على تقریر لجنة الشؤون القانونیة حول إثبات عضویة نواب جدد حیث قاموا بغلق أبواب قاعة الجلسات.



وكان أعضاء مكتب المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانیة أصدروا بیانًا عقب اجتماع لھم أمس الأحد، دعوا فیه بوشارب إلى الاستقالة وقرروا سحب الثقة منه نظرًا للمستجدات التي مر بھا المجلس مؤخرًا وحفاظًا على استقرار المؤسسة التشریعیة والوطن.