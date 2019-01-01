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رياضة

ساديو ماني أفضل لاعب في مباراة السنغال وكينيا بكأس أمم إفريقيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:25 م
ماني
ماني
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فاز النجم السنغالي ساديو ماني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كينيا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وحقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على كينيا بثلاثية نظيفة مساء اليوم الاثنين على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بالبطولة القارية.

وقاد ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، المنتخب السنغالي للفوز اليوم والتأهل بشكل رسمي إلى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تسجيله هدفين اليوم.
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