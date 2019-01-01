حورية فرغلي تستأنف تصوير "استدعاء ولي عمرو"

‎تستأنف حورية فرغلي تصوير فيلمها الجديد "استدعاء ولي عمرو" بأحد شوارع النزهة الجديد، ومن المقرر انتهاء تصوير مشاهدها بالكامل خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي.



‎وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس.



‎استدعاء ولى عمرو بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار،صبري فواز،ندى بهجت، محمد لطفى، صبرى فواز، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.



‎يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "مملكه الغجر" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وضمن ابطال العمل "حورية فرغلي، فيفي عبده، وعزة مجاهد، وميار الغيطي، سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، غفران محمد، ومن تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.