أوناس أفضل لاعب في مباراة الجزائر وتنزانيا في أمم إفريقيا

حصل اللاعب الجزائري أدم أوناس على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب السلام، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



ونجح منتخب الجزائر في الفوز على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة؛ ليحقق منتخب "محاربو الصحراء" ثلاثة انتصارات في المجموعة ويتصدرها برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب السنغالي برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الكيني برصيد 3 نقاط.. بينما تذيل منتخب تنزانيا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.



وقدم أوناس أداء جيدا في المباراة ونجح في تسجيل هدفين في مرمى تنزانيا؛ ليتم اختياره أفضل لاعب في اللقاء.



