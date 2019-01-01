شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بمرض جديد في العين، بعد أيام قليلة من إجراء عملية جراحية، إثر إصابته بسرطان القولون.



وقال مدكور في منشور له على "فيس بوك" منذ قليل: "قطع في الشبكية نعمه وفضل".



وفي وقت سابق، حرص الإعلامي شريف مدكور، على توجية رسالة لمتابعيه ومحبيه في الوسط الإعلامي والصحفي، ليطمئنهم على حالته الصحية في أول ظهور إعلامي له بعد علاجة من إصابتة بسرطان القولون.



وقال مدكور فى تصريحات له: "الحمد لله، أنا في نعمة وفضل من ربنا دلوقتي، خلصت العملية الجراحية من شهر تقريبًا، وباخد حاليا جلسات الكيماوي، أخذت الحمد لله جلسه، وفيه جلسه كل 3 أسابيع، بجانب حبوب دوائية، بأخذ 5 حبات في اليوم".