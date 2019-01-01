البنك الدولي يعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار

أكد البنك الدولي على استمرار دعم اليمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أنّ البنك اعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، وسيعمل على تنفيذ مشروعات إستراتيجية في مختلف المناطق اليمنية بالشراكة مع الحكومة.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج وعدد من الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية اليمنية.



وتم خلال الاجتماع بحث جوانب التعاون المشترك والمشروعات والأنشطة الإنمائية التي ينفّذها البنك الدولي في اليمن خلال المرحلة الراهنة وجوانب الدعم والمساندة التي يمكن أن يقدّمها خلال العامين المقبلين عبر إستراتيجية المشاركة القُطرية الجديدة دعمًا لجهود الحكومة في إدارة عجلة التنمية واستعادة التعافي الاقتصادي.

