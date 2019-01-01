مجلس أعيان قبائل الزنتان الليبي يهنىء المصريين بثورة 30 يونيو

هنأ مجلس أعيان قبائل الزنتان الليبي، الشعب المصري وقيادته بمناسبة ذكر ثورة 30 يونيو، مشيدا بدور القوات المسلحة في دعم الشعب والحفاظ على الوطن.



وشدد بيان قبائل الزنتان الليبي "على أنه يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وقواتها المسلحة الباسلة، وكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي سقط فيها حكم جماعة الإخوان الإرهابية.



وأشاد البيان بدور القوات المسلحة المصرية في دعم إرادة الشعب الذي خرج بالملايين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي تمول حركات الإرهاب والتطرف في كافة الأقطار العربية، مستهدفة مؤسسات الدول وجيوشها التي تحمي المواطن والدولة من شرور الإرهاب والفتتن التي تعم بالمنطقة.