الدولار والأسهم يدفعان الذهب إلى الهبوط

تراجعت أسعار الذهب، الإثنين، بنحو 2%، مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.



وبحلول الساعة 1746 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 1.66% إلى 1385.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 يونيوحزيران الماضي عند 1381.51 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7% لتبلغ عند التسوية 1389.30 دولار للأوقية.



واتفقت الولايات المتحدة والصين، السبت الماضي، على استئناف مفاوضات التجارة، بعدما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، حين اجتمع الزعيمان على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.



وحفزت هذه الأنباء موجة صعود في الأسهم العالمية، ودفعت مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مما حد من التدفقات على المعدن النفيس باعتباره من الملاذات الآمنة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% في المعاملات الفورية إلى 15.14 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.68% إلى 1548.51 دولار.



وهبط البلاتين 0.66% إلى 827.50 دولار للأوقية، لينزل من ذروة 6 أسابيع البالغة 846.11 دولار التي لامسها في وقت سابق من الجلسة.