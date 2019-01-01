بصورة شيك وكلمات مؤثرة.. نيللي كريم تنعى عزت أبو عوف

سيطرت حالة من الحزن على نجوم الوسط الفني بعد رحيل الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية صباح اليوم بإحدى مستشفيات المهندسين الخاصة، بعد معاناة من مرض الكبد.



ونعت الفنانة نيللي كريم الراحل عزت أبو عوف، بصورة ظهر فيها أنيقًا جميلا مبتسما، عبر موقع الصور أنستجرام: "لروحك السلام.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".



وشيعت جموع من المواطنين والفنانين، اليوم، جنازة الفنان عزت أبوعوف، الذي وافته المنية فجر اليوم، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

