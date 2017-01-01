مد فترة التقديم للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، مد فترة التقديم للمشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر إلى يوم الأحد 7 يوليو؛ نظرا لوجود أيام إجازات كثيرة تخللت فترة التقديم، وذلك تسهيلا على الراغبين في المشاركة بالدورة الـ12.



وأوضحت خلال بيان نشرته على صفحة المهرجان، أن العروض التي يحق لها المشاركة في هذه الدورة هي العروض التي تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019، على أن يتم تحرير استمارة المشاركة بالمهرجان مرفق بها بيان تقني للعرض، أسطوانة مدمجة CD للعرض بالكامل، ملف إعلامي للعرض، صور للعرض ذات جودة عالية أي لا تقل الصورة الواحدة عن 300 كيلوبايت، المواد الدعائية الخاصة بالعرض "بوستر، بامفلت"، تصريح الرقابة على المصنفات الفنية.



ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها باليد إلى مقر إدارة المهرجان بالمسرح القومي بالعتبة الدور الثاني يوميا ما عدا الجمعة من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.