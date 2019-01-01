المنتخب السعودي للطائرة يفوز على نظيره البحريني

فاز المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت "23" سنة بنتيجة 3 - 1 على المنتخب البحريني المستضيف في ثالث مبارياته في التصفيات الأولية لمجموعة غرب آسيا المؤهلة إلى النهائيات المقرّرة في مينمار أغسطس المقبل.



وجاءت نتيجة الأشواط 25 - 20 وخسر الثاني 18 -25 وفِي الشوط الثالث تفوق 25 - 23 وفي الشوط الرابع خسر 19 - 25، أما في الشوط الخامس والحاسم فقد فرض المنتخب السعودي السيطرة منذ البداية رغم الحماس البحريني للحاق بالنتيجة لينتهي الشوط 15 - 13، وامتاز المنتخب السعودي بالضربات الساحقة من اللاعبين وسام الجهني ويوسف الداوود وعائض الدوسري وسط تنويع في الإعداد من منتظر المهنا.



من جانبه قال قائد المنتخب السعودي أسامة الزهراني: إنّ جدول مباريات التصفيات جعل المباريات الثلاث الأولى الأكثر صعوبة من الناحية الفنية حيث كانت البداية بمواجهة المنتخب العراقي الذي يعدّ من أكثر المنتخبات الآسيوية استقرارًا فنيًا حيث إنّ اللاعبين موجودين مع بعضهم البعض منذ قرابة "4" سنوات.