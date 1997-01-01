الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تدين احتجاجات اليوم وتعد باتخاذ الإجراءات

أدانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الاحتجاجات العنيفة التي وقعت اليوم الإثنين، في الإقليم، مؤكدة أن السلطات سوف تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية حيال هذه التطورات.



وقالت كاري لام - في مؤتمر صحفي وفق ما نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - "أتمنى من المجتمع ككل أن يتفق معنا على أنه مع اندلاع أحداث العنف هذه التي رأيناها، فمن حقنا أن ندينها ونتمنى أن يعود المجتمع إلى حالته العادية في أقرب وقت ممكن".



وقسمت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج احتجاجات الإقليم إلى "قسمين مختلفين بشكل كامل: الأول كان سلميًا وعقلانيًا والآخر كان مشهدًا مفجعًا، صادمًا، ومخالفًا للقانون".



وتشهد هونج كونج معارضة واسعة النطاق لاقتراح الحكومة بالسماح بتسليم المشتبهين بهم للبر الرئيسي الصيني لمواجهة تهمهم.



وكانت الحكومة قد لجأت في وقت سابق بالفعل إلى تأجيل النقاش بشأن مشروع القانون إلى أجل غير مسمى، إلا أن منظمي الاحتجاج يرغبون في أن يتم سحب التشريع بشكل رسمي واستقالة كاري لام، كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في أعمال الشرطة التي وقت خلال الأحداث الماضية.



يذكر أن الكثيرين في هونج كونج يتخوفون من أن يمثل مشروع القانون تهديدا للحريات المدنية والنظام القضائي المستقل الذي وُعد به منذ عودة هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - إلى الصين في عام 1997.