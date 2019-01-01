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اقتصاد

"أوبك" تعلن مد العمل بخفض الإنتاج 9 أشهر والتمديد لأمينها العام

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
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أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الإثنين، التوصل إلى قرار بتمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر، وكذلك التمديد للأمين العام للمنظمة محمد باركيندو لفترة جديدة مدتها عام واحد.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي - خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري للمنظمة بحضور وزير النفط الفنزويلي مانويل فرنانديز والأمين العام للمنظمة - إن المنتجين توصلوا إلى قرار مد العمل بتخفيضات الإنتاج بالإجماع، مشيرا إلى أن منظومة العمل بين دول (أوبك) وخارجها تتسم بالتعاون والشفافية والنزاهة.

من جانبه، وصف وزير الطاقة الفنزويلي مانويل فرنانديز، والذي يرأس الدورة الحالية للمنظمة، أجواء الاجتماع بـ "الإيجابية للغاية".

وتستكمل الاجتماعات غدا الثلاثاء باجتماع وزراء الدول المنتجة في (أوبك) وخارجها؛ لتدارس وتقييم وضع إعلان التعاون المشترك.
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