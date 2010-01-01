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فن

مؤلفات عالمية بلجيكية على المسرح الصغير بدار الأوبرا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة بلجيكا بالقاهرة حفلًا لعازفة البيانو ايفيلين جرام وذلك فى الثامنة مساء الخميس 4 يوليو على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعها عظماء المؤلفين منهم شوبرت، موتسارت، ليست، شوبان وبيتهوفن.

يذكر أن إيفيلين جرام بدأت رحلتها الفنية فى السادسة من عمرها، التحقت بمدرسة الموسيقى فى إيطاليا، ثم عادت الى بلجيكا وحصلت على الماجستير فى موسيقي الحجرة، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل بلادها وخارجا ولاقت استحسان الجمهور والنقاد، برعت فى عزف المؤلفات التى كتبت خصيصا لالة البيانو واختارتها مؤسسة بايارد كأصغر موهبة فى عام 2010 وفى نفس العام حصلت على لقب عازفة العام من مؤسسة شوبان كما نالت المركز الثاني بمسابقة التميز.
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