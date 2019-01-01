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رياضة

هزيمة كينيا تمنح الكونغو تأشيرة التأهل للدور الثاني بكأس أمم أفريقيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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لحق منتخب الكونغو الديمقراطية بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بعدما ضمن أن يكون من أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة بالدور الأول للبطولة.
واستفاد المنتخب الكونغولي، الفائز بلقب البطولة مرتين سابقتين في 1968 و1974، من الهزيمة الثقيلة صفر 3 للمنتخب الكيني أمام نظيره السنغالي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة حيث أصبح الفريق بوضعية أفضل ليتأهل إلى الدور الثاني دون
انتظار لنتائج مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة غدا الثلاثاء.
وكان المنتخب الكونغولي أنهى مسيرته في المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة أمس بالفوز الساحق 4 صفر على زيمبابوي ليحصد أول ثلاث نقاط له ويحتل المركز الثالث كما يبلغ فارق الأهداف له (صفر) وهو ما يجعله متفوقا على منتخبي جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة
بنفس رصيد النقاط وبفارق أهداف سلبي (- 1) وكينيا صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة بنفس رصيد النقاط وبفارق أهدف سلبي (- 4) ليضمن الفريق تأهله حتى في حالة تأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الخامسة ونفسها من المجموعة السادسة.
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