المغربي كريم الأحمدي: تعرضت لإصابة طفيفة أمام جنوب أفريقيا

أكد كريم الأحمدي لاعب منتخب المغرب أنه تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة جنوب أفريقيا فى المباراة التى حسمها أسود الأطلسي بهدف دون رد اليوم بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال الأحمدي، في تصريح عقب اللقاء: "الإصابة كانت طفيفة ولدينا راحة ٣ أيام حتى دور الـ 16 وسأكون جاهزا للمشاركة".



وعن مباراة اليوم قال: "سعيد بالنتيجة بدون شك والأهم هو تحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، وعلينا مواصلة المشوار بنفس الاصرار على الفوز الذى أظهرناه في مرحلة المجموعات".



وتتصدر المغرب المجموعة الرابعة بتحقيق ٩ نقاط من ٣ انتصارات، وجاءت كوت ديفوار في المركز الثاني بـ ٦ نقاط، ثم جنوب افريقيا بـ ٣ نقاط، وأخيرا ناميبيا بدون رصيد.