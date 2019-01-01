الإثنين 01 يوليه 2019 الموافق 28 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

المغربي كريم الأحمدي: تعرضت لإصابة طفيفة أمام جنوب أفريقيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:57 م
المغربي كريم الأحمدي
المغربي كريم الأحمدي
طباعة
أكد كريم الأحمدي لاعب منتخب المغرب أنه تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة جنوب أفريقيا فى المباراة التى حسمها أسود الأطلسي بهدف دون رد اليوم بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الأحمدي، في تصريح عقب اللقاء: "الإصابة كانت طفيفة ولدينا راحة ٣ أيام حتى دور الـ 16 وسأكون جاهزا للمشاركة".

وعن مباراة اليوم قال: "سعيد بالنتيجة بدون شك والأهم هو تحقيق الثلاث نقاط وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، وعلينا مواصلة المشوار بنفس الاصرار على الفوز الذى أظهرناه في مرحلة المجموعات".

وتتصدر المغرب المجموعة الرابعة بتحقيق ٩ نقاط من ٣ انتصارات، وجاءت كوت ديفوار في المركز الثاني بـ ٦ نقاط، ثم جنوب افريقيا بـ ٣ نقاط، وأخيرا ناميبيا بدون رصيد.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فتاة تقفز من الطابق الرابع: "والدى اغتصبنى"

منذ يوم

"سقطة المنحط".. شاهد اضطراب الأجير محمد ناصر بعد تجاوزه في حق أردوغان بالخطأ

منذ حوالي 7 ساعات

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة الفنان عزت أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

"العشماوى" يكشف أمنية عزت أبوعوف الأخيرة قبل وفاته

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ستوديو

ماني: أتمنى مواجهة صلاح في المباراة النهائية

أول صور للرئيس التونسي بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

عمرو سلامة يعلن انضمامه لأكاديمية الفنون بالأوسكار

بعد أزمتها الصحية.. هيفاء وهبي تغني في السويد 10 أغسطس

ads

رياضة

ساديو ماني أفضل لاعب في مباراة السنغال وكينيا بكأس أمم إفريقيا

أوناس أفضل لاعب في مباراة الجزائر وتنزانيا في أمم إفريقيا

المنتخب السعودي للطائرة يفوز على نظيره البحريني

أمم أفريقيا 2019: انتقال الجزائر ترافقها السنغال إلى ثمن النهائي

الرئيس نيوز

"حريات الصحفيين" تعقد اجتماعها الأول غدا

الرئيس الأمريكي ترامب: إيران "تلعب بالنار"

أفعى "آكلة للبشر" تتجول في شوارع مدينة بريطانية

بالصور.. صاروخ سوري "طائش" يسقط في قبرص

منوعات

تحول مفاجئ فى المناخ يتسبب فى كارثة طبيعية بالمكسيك

سرقة عريس سعودي أثناء قضائه ”شهر العسل“ بإيطاليا

الحمولة الزائدة تهدد سلامة السائقين

سعرها يتخطى الـ2 مليون دولار.. الكشف عن أغلى ساعة فى العالم (صور)

كشكول

4 برامج جديدة للدراسات العليا بتربية سوهاج

جامعة سوهاج تواصل فعاليات الدورة التدريبية الأولى لإعداد القادة

انطلاق الفوج الطلابي الأول بجامعة سوهاج للمشاركة في معسكر إعداد القادة بحلون

المنوفية الأزهرية تعلن جاهزية أماكن تصحيح الشهادة الثانوية

إسلام سياسي

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

خبراء: داعش الإرهابي لا يزال يقود 30 ألف مسلح في العراق وسوريا

السلفيون يبدأون بجمع شهادات عن إرهاب الإخوان - خاص

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

مد فترة التقديم للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري

مناقشة كتاب "الإرهاب فى ضوء المسئولية المدنية" بمكتبة القاهرة

غدًا.. فتح باب التقديم في دورة الترجمة العامة عن اللغة الفرنسية

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى عزت أبوعوف : أثرى الساحة الفنية

صفحتنا ع الفيس بوك