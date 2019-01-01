الجزائر تهزم تنزانيا وتتصدر مجموعتها

قدم المنتخب الجزائري أداءا قويا في مباراته أمام تنزانيا، وحقق انتصاره الثالث على التوالي، ليتصدر مجموعته الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.



ونجح "محاربو الصحراء" بهزيمة منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0، لتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة، بواقع 9 نقاط، ومن دون أن تستقبل شباكها أي أهداف.



وافتتح المهاجم إسلام سليماني التسجيل للجزائر بالدقيقة 34، قبل أن يضيف النجم الشاب آدم أوناس الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 39 و46 من الشوط الأول.



وأراح المنتخب الجزائري أبرز نجومه، وأبرزهم رياض محرز وسفيان فغولي وبغداد بونجاح ويوسف بلايلي وعيسى مندي وعدلان قديورة، ولكن البدلاء تألقوا خلال اللقاء.



وحلت السنغال بالمركز الثاني خلف الجزائر، بعد انتصارها على كينيا بنتيجة 3-0، بهدفين سجلهما إبراهيما سار في الدقيقة 63 وساديو ماني بالدقيقتين 71 و78، بعد أن أضاع ماني نفسه ضربة جزاء بالشوط الأول.



وستواجه الجزائر أحد المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور الـ16، بينما ستواجه السنغال منتخب أوغندا في الدور المقبل.



وعادلت الجزائر إنجاز منتخبي مصر والجزائر، اللذان تأهلا بالعلامة الكاملة، ومن دون أن تستقبل شباكهما أي أهداف.

