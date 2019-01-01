مصرع 12 شخصا في فيضانات جنوب شرق سيبريا الروسية

لقي 12 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات العارمة التي تجتاح المناطق الواقعة جنوب شرق منطقة سيبريا الروسية.



وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية الليلة أن الفيضانات أسفر أيضا عن ادراج 9 أشخاص آخرين فى عداد المفقودين.



وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو، خلال اجتماع الحكومة، بأن 153 شخصا نقلوا الى المستشفيات للعلاج، وأن عمليات البحث عن المفقودين مازالت مستمرة.



وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قام أمس الأحد بتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات، وأصدر أوامر الى الجيش بالإشتراك في جهود الاغاثة، وذلك فور عودته الى موسكو بعد المشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا باليابان.

