غدًا.. فتح باب التقديم في دورة الترجمة العامة عن اللغة الفرنسية

أعلن المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث مدير المركز، تنفيذ دورة تدريبية للترجمة العامة من اللغة الفرنسية إلى العربية لطلاب الجامعات فقط، وتستمر الدورة لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من يوم 14 وحتى 25 يوليو الجاري.



وتقام الدورة التدريبية بمقر المركز في شارع الجبلاية بساحة دار الأوبرا المصرية، وتستهدف (30) متدربًا من طلاب الليسانس بكليات الآداب والألسن،



وعلى من يرغب بالاشتراك فى البرنامج التدريبى الحضور إلى مقر المركز القومى للترجمة، لتسجيل بياناته يوميا من الحادية عشرة صباحًا حتى الثانية مساء، خلال الفترة من غد الثلاثاءوحتى نهاية الأسبوع.