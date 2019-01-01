تفاصيل الاجتماع السري بين أيمن نور وأردوغان.. ماذا طلب منه؟

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مفاجأة عن سر امتناع قنوات الإخوان عن الحديث عن هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية في أسطنبول أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المعلومات التي لدينا تقول إن أيمن نور تلقى أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل شخصي، أثناء اجتماعه معه، بألا يتطرق الإعلام الإخواني للمعارضة التركية ولا يهاجمها، حتى لا يتسببوا في مشلاكت كبيرة له في تركيا.

وواصل أن أيمن نور رضخ للأمر على الفور وامتنعت كل القنوات عن الحديث عن المعارضة التركية، بل وعدم الحديث عن الأوضاع الداخلية في تركيا.