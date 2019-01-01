وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، بعد زيارة استغرقت يوما واحدًا التقى خلالها سامح شكري وزير الخارجية، وسلمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن الشقيقيّن.



وأشار المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - عقب انتهاء اللقاء في وقت سابق اليوم - إلى أن الوزيرين تناولا خلال المناقشات التقدُم المُحرَز في عددٍ من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.