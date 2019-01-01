غدًا.. نظر تجديد حبس المتهمين بإحياء رابطة "الأولتراس"

تستكمل غدًا الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع مشجعى النادي الأهلى المتهمين بإعادة إحياء رابطة أولتراس الأهلى، وتنظر تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء الرابطة.



ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية.

