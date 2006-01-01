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الثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى عزت أبوعوف : أثرى الساحة الفنية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 10:41 م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
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نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، برئاسة المنتج والكاتب محمد حفظي، الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين.

وقال المهرجان، في بيان مساء اليوم، "ينعي مهرجان القاهرة بكل الحزن رئيسه السابق الفنان القدير عزت أبو عوف القامة الفنية الكبرى، الذي قاد دفة المهرجان بين عامي 2006 و2012".

وأشار المهرجان إلى أن الفنان الراحل ساهم بكل جهده في دفع المهرجان للأمام، كما أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأعمال التي أظهر خلالها تميزه الفني الراقي طوال مشواره.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل العزاء، غدا الثلاثاء، عقب صلاة المغرب، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.

ورحل الفنان الكبير، فجر اليوم، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل صحية.
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