جامعتا طنطا و برادفورد البريطانية توقعان اتفاقية تعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة

أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع، اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة برادفورد البريطانية.



وقال الدكتور مجدي سبع - في تصريح اليوم - إن هذه الاتفاقية هي الأولي من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية المصرية والتي تواكب الرؤية السديدة لإدارة جامعة طنطا في تطوير القدرات البحثية للكادر العلمي عن طريق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية.



ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، أن الاتفاقية تهدف الي منح الطالب الملتحق ببرنامج التشييد بكلية الهندسة بجامعة طنطا شهادة التخرج من جامعتي طنطا وجامعة برادفورد.



وبدوره صرح الدكتور محمود ذكى عميد هندسة طنطا بأنه تم الاتفاق على عمل بروتوكول لتفعيل اتفاقية جديدة للدراسات العليا بين كلية الهندسة بجامعتي طنطا وبرادفورد تتيح للطالب الحصول على الماجستير من الجامعتين أسوة بالبرنامج الخاص بطلاب مرحلة البكالوريوس.



وشهد توقيع الاتفاقية من جانب جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور محمود زكي عميد الهندسة، والدكتور أحمد عطا وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، في حين مثل جامعة برادفورد البريطانية رئيس الجامعة ومسؤول العلاقات الدولية ورئيس قسم الهندسة المدنية وأستاذ الخرسانة بالجامعة.



وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم دراسة فتح برنامجين جديدين مع كلية الهندسة بجامعة برادفورد في مجالي الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية.



