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عالم

مجلة البرلمان الأوروبى: انتهاكات العمال فى مونديال قطر "وصمة عار"

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:33 ص
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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انتقدت مجلة البرلمان الأوروبي استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، العاملين في إنشاء الملاعب ضمن استعدادات كأس العالم 2022، المقرر إقامته في الدولة الخليجية.

وذكرت المجلة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إن حقيقة الحياة اليومية للعمال النيباليين الذين يقومون ببناء الملاعب في قطر، تشهد العديد من التجاوزات ومن بينها: عدم القدرة على الاتصال بذويهم، وتأخير صرف الرواتب، وعدم الحصول على جوازات السفر، والعيش فقط على الخبز والماء.

وأشار تقرير المجلة إلى أن التدفق المستمر للتقارير المزعجة حول واقع وظروف العمال السيئة في قطر، بات ظاهرة حقيقية على مدار الأشهر الستة الماضية.

وأوضحت المجلة، أنه في فبراير الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها بشأن الظروف السائدة في معسكرات العمال المهاجرين، ووصفت العمال على أنهم يعيشون في أماكن ضيقة وغير آمنة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون القطري ذاته، على الرغم من وعود السلطات القطرية في نوفمبر 2017، بأنها ستجري إصلاحات واسعة النطاق لتحسين أوضاع العمال، وضمان الحد الأدنى للأجور وإنهاء ممارسة منع العمال من ترك وظائفهم أو البلد.

ووفقًا لتقرير مجلة البرلمان الأوروبي، فإن الدلائل حتى الآن تشير إلى أن الدوحة سمحت للوضع بأن يزداد سوءًا بعيدًا عن سن هذه التحسينات.

من جانبه، علق "هانز كريستيان جابريلسن"، زعيم اتحاد النقابات العمالية في النرويج، على الطبيعة المأساوية لوضع العمال في قطر، قائلًا: "إذا قررنا الوقوف دقيقة حداد على كل حالة وفاة لعامل أجنبي بسبب بناء ملاعب كأس العالم في قطر، فإن أول 44 مباراة من البطولة ستقام في صمت".

وأكد التقرير أن هذا العار سيظل يلاحق المسؤولين عن كرة القدم في العالم، وبشكل خاص في الاتحاد الدولي "فيفا"، لأنهم يروجون للشكل الجمالي للملاعب والمباريات على حساب أرواح آلاف العمال.

كما تطرق التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلة إلى إحصائيات نشرها "المرصد الدولي لحقوق الإنسان"، حيث قدر الأخير عدد الوفيات المتوقع حتى انطلاق كأس العالم في 2022، بما يقرب من 4 آلاف عامل.

وقال التقرير إن السفارة النيبالية في الدوحة أكدت أن عددًا كبيرًا من العمال تعرضوا لفخ محكم، من خلال خداعهم بالعمل في قطر، من خلال تأشيرات مزورة، ووعود كاذبة بقدرتهم على تغيير الشركات التي يعملون لديها، وحصولهم على أجور جيدة، إلا أنهم اكتشفوا أن كل تلك الوعود كاذبة، ما جعل أقصى أحلامهم تتمثل في العودة إلى بلادهم مرة أخرى.
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