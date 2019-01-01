جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 2 تلسكوب للقنص ونظارة ميدان

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب 2 تلسكوب للقنص ونظارة ميدان المحظور استيرادها وبالمخالفة للتعليمات المنظمة والصادرة من الجهات الأمنية المختصة ولقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة لوفتهانزا رحلة رقم 582 القادمة من فرانكفورت اشتبه شريف سعيد، مأمور اللجنة فى راكب أمريكى من أصل يمنى قادم من ألمانيا.



وبالعرض على عصام محمدين، مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالحليم عبدالمحسن، مأمور الجمرك، ومحمد أبوالليل، مدير الحركة، تحت إشراف مجدى فريد، نائب مدير الجمرك؛ لتفتيش حقائبه فتبين وجود 2 تليسكوب بندقية متطور جدا ويعمل بالأشعة تحت الحمراء ومستلزماته ونظارة ميدان حديثة مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه.



وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى 59 لسنة 2019.