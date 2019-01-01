عكاشة عن تطوير إدارة الجوازات: لدينا خطة طموحة لدخول عصر التعاملات الإلكترونية

علق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، قائلا: "إننا أمام نقلة مهمة نوعية وتكنولوجية في تطوير أداء الدولة والخدمات التي تقدمها".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هناك خطة طموحة لدخول مصر عصر التعاملات الذكية، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد للجوازات، يجعلنا نشعر بالفخر تجاه أداء الدولة المصرية.

وواصل أن الدولة حريصة على توفير خدمات جيدة ومؤمنة المواطنين، مشيرا إلى أن إدارة الجوازات تعتبر أحد رموز السيادة المصرية.

وأشار إلى أن تطوير العمل بإدارة الجوازات يقضي على تعطيل مصالح المواطنين.