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مصر

اليوم.. بدء تسيير رحلات جوية بين ألبانيا وشرم الشيخ والغردقة

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 07:14 ص
بدء تسيير رحلات جوية
بدء تسيير رحلات جوية بين ألبانيا وشرم الشيخ والغردقة
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، عن إعادة الرحلات الجوية الشارتر"العارض" بين مطار تيرانا بدولة ألبانيا بشرق القارة الأوروبية ومطارى شرم الشيخ والغردقة، بداية من اليوم الثلاثاء، عقب انقطاع استغرق عدة سنوات، أبان أحداث 25 يناير 2011.

وأضاف المصدر، أن إعادة خط الطيران الشارتر بين ألبانيا وشرم الشيخ والغردقة، والذى سيستمر طوال الفصل الصيفى وحتى سبتمبر المقبل من العام الجارى، خطوة جيدة للغاية؛ لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، والصورة الإيجابية لدى العالم عن حالة الاستقرار التى تشهدها جمهورية مصر العربية فى الوقت الراهن.

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الشركات السياحية بدولة ألبانيا تقوم بالترويج السياحي لمدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ لجذب أكبر عدد ممكن من الوفود السياحية الألبانية إلى البلاد.

وكان مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين قد شهدا بداية من العام الجارى، وصول رحلات جوية جديدة لأول مرة، عقب حالة الاستقرار التى تمر بها مصر حاليًا، بالإضافة إلى المكانيات والتجهيزات الهائلة التى أصبحت تتمتع بها المطارات المصرية، خاصة الرئيسية والسياحية وتدعيم وزارة الطيران المدنى بقيادة الفريق طيار يونس المصرى، وزير الطيران المدنى لتلك المطارات باعتبارها واجهة مصر المشرفة، وزيادة الحركة السياحية الى البلاد.
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