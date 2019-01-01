"ثقافة البحر الأحمر" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة بفرع البحر الأحمر، حيث نفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية رسم للأطفال بعنوان "ثورتي"، كما أقيمت محاضرة بعنوان "معا ضد العنف"، وتحدث خلالها مدير المكتبة قائلا إن العنف يتولد في المجتمعات الضعيفة المفككة، لذا لا بد أن نكون متحدين في حب وطننا كي نستأصل كل مظاهر العنف.



بينما قدمت فرقة القصير للفنون التلقائية عرضًا من أجمل عروضها الفنية على شاطئ البحر بالقصير، حيث قدمت الأغانى التراثية والوطنية المختلفة ومنها "الأسمرانية - البحر نايم نايم - مصر بلدنا"، إلى جانب عزف على السمسمية والكف وعزف على العود.



وعقد قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو بعنوان "30 يونيو.. ثورة شعب وحكاية وطن"، حاضرها محمود أحمد جاد المولى، وأوضح أن 30 يونيو كانت طوق نجاه لإنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان، فجاءت لتبنى وطن، وتصحح مسار وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقى الأحلام ليستردوا مصر الحرة.



وفي نفس السياق احتفل بيت ثقافة أبرق، وشارك كورال الأطفال بأغاني "تحيا مصر، وسنة ورا سنة، وأغنية من التراث".