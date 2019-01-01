"الشعب يقرر مصيره".. احتفالية بثقافة الغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية بعنوان "ثورة 30 يونيو.. الشعب يقرر مصيره" بفرع ثقافة الغربية، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وبالتعاون مع ديوان عام محافظة الغربية، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني.



بدأت فعاليات الاحتفالية التي أقامها قصر ثقافة طنطا بمحاضرة ثقافية، تناول خلالها الصحفي علاء شبل أهم الملامح السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال حكم الجماعة الإرهابية وكيف تراجع الدور المصري اقليميا وعالميا، وأكد أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفكك والانقسام، فيما استعرضت فكرية خاطر الناشطة الحقوقية في مجال حقوق الإنسان الدور الهام للقوات المسلحة المصرية قبل وأثناء وبعد أحداث الثورة.



وشهدت فعاليات الاحتفالية أمسية شعرية، شارك خلالها الشاعران محمد أبو اليزيد ومحمد مرجان بأبيات متنوعة في حب مصر، تلاها فقرة في اكتشاف المواهب الصغيرة في مجالات الشعر والغناء، أعقبها مشاركة الأطفال في رسم جدارية لتخليد ذكرى الثورة، فيما اختتمت فرقتا القصر للموسيقى العربية والفنون الشعبية فعاليات اليوم بتقديم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والاستعراضات الفلكلورية.