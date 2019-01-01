مناقشة كتاب "أبناء مصر الصامدون".. بثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد بيت ثقافة إهناسيا المدينة محاضرة عن "ثورة 30 يونيو.. وجه مصر يتبدل" ألقاها الشاعر عطية معبد، وتحدث خلالها عن ترسيخ ثورة الأمة المصرية فى 30 يونيو لمفهوم الدولة الوطنية أمام مؤامرات التفتيت والتقسيم، وكانت ملهمة لكثير من التجارب لتبدأ الدول العربية التى تعاني غياب الاستقرار فى فصل جديد للحرب على الإرهاب وإفشال المخططات الهادفة لنشر الفوضى وهدم الدول، من خلال استلهام تجربة بناء الدولة المصرية الحديثة لتكون الثورة المصرية بمثابة التحول الى الحداثة والضربة الأهم للفكر الظلامى الفاشي.



وفي سياق متصل ناقشت مكتبة طنسا بني مالو كتاب "أبناء مصر الصامدون" تأليف درويش الزفتاوي، الذي يتناول قصة حياة الزعماء أمثال مصطفى كامل وأحمد عرابي.