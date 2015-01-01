رسميا.. ليفربول يعلن انتقال داني إنجز إلى ساوثهامتون بعقد دائم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل المهاجم داني إنجز رسميًا إلى فريق ساوثهامتون، الذي كان معارًا له الموسم الماضي.



وأكد النادي الإنجليزي بأن داني أكمل إجراءات نقله الدائم إلى سوثهامتون، كجزء من الاتفاقية بين ليفربول وساوثهامتون منذ أغسطس الماضي، عندما أعير اللاعب للقديسين لمدة موسم، مع إلزامية الشراء.



اللاعب الإنجليزي سجل 4 أهداف خلال 25 مباراة مع ليفربول، منذ انتقاله إلى الفريق الأحمر في صيف 2015، في فترة تعثرت بإصابتين طويلتي الأمد، ولم يستطع أن يشارك بصفة أساسية مع الريدز.



وقدم نادي ليفربول الشكر للاعب الإنجليزي على مساهمته في نجاح النادي اثناء تواجدع، وتمنى له التوفيق في حياته المهنية.



