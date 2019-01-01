الخميس.. انطلاق الدورة التاسعة من معرض كتاب الدقي المخفض

ينطلق معرض كتاب الدقي المخفض، بدورته التاسعة، في العاشرة صباح الخميس المقبل، ويقام بتنظيم من مجموعة "ميكروفون"، بمقر فيلا إبداع- 28 جابر بن حيان متفرع من شارع الدقي، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري.



وسيتوافر بالمعرض 100 ألف كتاب مخفض، 25% منهم ستكون مستعملة، وباقي الكتب من 35 دار نشر مصرية ودولية، فضلا عن إقامة العديد من الفعاليات الثقافية وحفلات التوقيع.



وينقسم المعرض إلى (7) أقسام، وهم كالتالي: الكتب العربية، الكتب الإنجليزية، الأطفال (كتب - ألعاب)، الكتب المستعملة، والكتب والمجلات التراثية، الكتب المجانية، الخط العربي، فضلًا عن قسم للمشغولات اليدوية.



"ميكروفون".. مساحة فنية وفكرية، عبارة عن مكتبة وأرت جاليري، وكيان يعمل على تنمية الثقافة في المجتمع المصري، وإبراز المثقفين والموهوبين.