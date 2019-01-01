خبيرة أبراج لمواليد 2 يوليو: وسع دائرة معارفك

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه إذا كنت مولودا في يوم 2 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك روح خيال، وتحب السفر كثيرا، وتميل للتواجد في البلاد الساحلية، أنت عاطفي وحساس ومتقلب جدا وتنجذب للفنون وقد تكون لديك موهبة فنية.



وتابعت: هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك، إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.