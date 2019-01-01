مدرب المغرب: لابد أن نأخذ حذرنا في دور الـ 16.. ومن المبكر التكهن ببطل كأس أمم إفريقيا

قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، إن فريقه دخل في أجواء مباراة جنوب إفريقيا في الشوط الثاني.. مضيفا "في الشوط الأول كنا مثل الشيوخ، وكان من الممكن أن تعاقبنا كرة القدم".



وحقق منتخب المغرب الفوز على جنوب إفريقيا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بهدف سجله مبارك بوصوفة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).



وتابع رينارد - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "أن منتخب جنوب إفريقيا كان قويا جدا، ويستحق نقاطا أكثر من التي حصدها في المجموعة".. موضحا أن المنافس كان عليه اللعب بطريقة هجومية لحاجته إلى الثلاث نقاط.



وأردف قائلا "لعبنا في مجموعة صعبة جدا، خوضنا أول مباراة أمام ناميبيا أضعف منتخبات المجموعة، لقد كان لديهم قوة كبيرة وحوافز كثيرة، لقد عانينا من هذا الأمر، ولكننا نجحنا في صناعة الفارق، ثم كانت لدينا مباراة أخرى أمام كوت ديفوار وهو منتخب قوي في إفريقيا وحققنا الفوز عليهم أيضا".



واستطرد رينارد "لا أحب التحدث عن لاعبين بأسمائهم، اللاعبون فعلوا كل ما في وسعهم، ويجب النظر بشكل موضوعي، فالإحصائيات ممتازة، ولكن علينا الانتباه لدينا سباق جديد سوف يبدأ، إذا لم نتخذ حذرنا واللعب بالشكل المناسب، فقد يحمل لنا دور الـ 16 أخبارا سيئة".



وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن بطل النسخة الحالية للبطولة القارية، حيث أن هناك منتخبات قوية للغاية مثل مصر والجزائر والسنغال ونيجيريا، ومدغشقر التي تقدم نتائج طيبة للغاية.. وقال "دائما ما تحدث مفاجآت في دور الـ 16، لأن اللقاء القادم لنا سيكون صعبا للغاية".



واختتم رينارد تصريحاته قائلا "أخرجت كريم الأحمدي لأنه حصل على البطاقة الصفراء، وكنت أخشى أن أفقده في المباراة القادمة، لقد شعر اللاعب ببعض الآلام، ولكنه طلب استكمال اللقاء، وبعد الإنذار قررت تغييره، ولم يكن لدينا أي إصابات".



واحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.. بينما تجمد رصيد منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث في انتظار نتائج المنتخبات في الجولة الأخيرة بالمجموعات الأخرى؛ لتحديد تأهله كأفضل مركز ثالث إلى دور الـ 16 من عدمه.

