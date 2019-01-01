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رياضة

هيرفي رينار: كنا مثل الشيوخ في الشوط الأول أمام جنوب إفريقيا

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:41 م
الفرنسي هيرفي رينار
الفرنسي هيرفي رينار
وكالات
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اكد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب أن فريقه لم يدخل أجواء المباراة أمام جنوب افريقيا إلا في الشوط الثاني، ولم يؤد بالشكل الطبيعي في الشوط الأول من المواجهة التي أقيمت في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا في مصر.
وقال رينار في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن المغرب لم يلعب إلا في الشوط الثاني، مشيرا إلى أن منتخب جنوب إفريقيا كان قويا جدا، خاصة أنه كان يحتاج إلى اللعب بطريقة هجومية لحاجته إلى نقاط المباراة وهو بشكل شخصي يبحث دائما عن النقاط الإيجابية، ولقد نجح في تحقيق مبتغاه من اللقاء بتسجيل هدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.
واوضح: "في الشوط الأول كنا مثل الشيوخ، وكان من الممكن أن تعاقبنا كرة القدم، أحيانا الساحرة المستديرة تصل إلى نتائج مختلفة، وأعتقد أن جنوب إفريقيا تستحق نقاط أكثر من التي جمعتها على مدار البطولة، نحن علينا في منتخب المغرب أن نلعب مباراة 90 دقيقة وليس شوط واحد فقط مدته 45 دقيقة".".
وتابع: "لا أحب الحديث عن لاعبين بأسمائهم، اللاعبون فعلوا كل ما في وسعهم، ويجب النظر بشكل موضوعي فالناحية الإحصائية ممتازة، ولكن علينا الانتباه لدينا سباق جديد سوف يبدأ، إذا لم نتخذ حذرنا ونلعب بالشكل المناسب، فقد يحمل لنا دور الستة عشر أخبارا سيئة".
وقال: "لعبنا في مجموعة صعبة جدا، ولعبنا أول مباراة لنا أمام أضعف فرق المجموعة وقد كان لديهم قوة كبيرة وحوافز كثيرة، لقد عانينا من هذا الأمر ولكننا نجحنا في صناعة الفارق، ثم كانت لدينا مباراة أخرى أمام كوت ديفوار وهو فريق قوي في إفريقيا، وكان علينا أن نحذر جنوب إفريقيا
في لقاء اليوم ".
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