محمد الباز ناعيا عزت أبو عوف: "كان مصدر بهجة للجميع"

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الفنان عزت أبوعوف، والذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين، عن عمر يناهر الـ 71 سنة.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "الله يرحمه مكنش مهتم يعيش، كان اهتمامه الأكبر هو إزاى يعيش؟.. ناس كتير مننا بتيجي الحياة وترحل عنها من غير ما تسيب أثر ودول مساكين جدا".

وواصل: "عزت مكنش من الناس دول، سافر واتعلم وقرأ وغنى وعزف موسيقى ومثل وحب وكان صديق جميل لأصحابه وفي كل ده كان طول الوقت مصدر بهجة للجميع.. صلوا من أجل عزت أبو عوف فهو يستحق".